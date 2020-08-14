В Беларуси протестуют тысячи сотрудников государственного "Гродно Азота": украли голоса

14 августа тысячи сотрудников покинули территорию белорусской государственной химической компании "Гродно Азот", чтобы встретиться с руководством завода и города. Люди заявляют, что ихъ голоса на выборах украли.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что 13 августа около тысячи рабочих крупного химического предприятия прошли маршем от завода до центра Гродно.

Перед этим тысячи людей подписали заявление о несогласии с результатами выборов на "Гродно Азот".

В документе говорится, что люди не согласны с фальсификацией выборов, что их голоса были украдены.

Там написано: "Мы не голосовали за Александра Лукашенко".

По словам председателя независимого профсоюза "Гродно Азот" Андрея Ханевича, подписи оставили почти все сотрудники – тысячи человек.

Работники предприятия выступают за свободу слова и за прекращение насилия в отношении гражданского населения.

Что было раньше: В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

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