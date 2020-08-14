Цветы и плакаты: в Беларуси продолжаются протесты

В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

Источник: Tut.by

Прямая речь врача-радиолога 10-й больницы Георгия Топузидиса: "Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграмм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться.

Мы видим, что происходит с нашими коллегами. И это ни в коем случае не политическая акция, это акция поддержки и солидарности с коллегами и всеми гражданами Беларуси, которые на данный момент незаконно удерживаются, над которыми издеваются, которых унижают".

Фото с сайта tut.by

Детали: Митингуют в Беларуси люди разных профессий – они стоят с плакатами, цветами, создают цепи солидарности.

В частности, напротив универмага "Беларусь", неподалеку от 5-ой больницы, собрались врачи. Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

К проспекту Дзержинского у станции метро "Грушевка" еще в 7:30 вышли кардиологи 4-ой больницы.

Фото с сайта tut.by

В 8 утра на акцию солидарности вышли медики 10-й городской клинической больницы Минска. По их словам, они будут выходить в это время каждый день и будут делать это тех пор, пока всех белорусов и их коллег не освободят, перед ними не извинятся и не выплатят компенсации.

Кроме того, медики больницы собирают подписи под своим открытым заявлением, в котором осуждают применение силы и неоправданную жестокость силовиков.

Против насилия и беззакония вышли работники завода имени Козлова и Минэнерго.

Фото с сайта tut.by

Несколько десятков человек – в основном девушки с цветами в руках и в черной одежде – выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро "Институт культуры". Проезжающие машины сигналят.

Фото с сайта tut.by

У Филармонии в цепь солидарности и против насилия выстроились музыканты. Они подчеркивают, что люди культуры всегда были за мирные перемены.

Фото с сайта tut.by

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