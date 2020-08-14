Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Цветы и плакаты: в Беларуси продолжаются протесты

Пятница, 14 августа 2020, 09:41
Цветы и плакаты: в Беларуси продолжаются протесты
ФОТО TUT.BY

В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

Источник: Tut.by

Прямая речь врача-радиолога 10-й больницы Георгия Топузидиса: "Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграмм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться.

Мы видим, что происходит с нашими коллегами. И это ни в коем случае не политическая акция, это акция поддержки и солидарности с коллегами и всеми гражданами Беларуси, которые на данный момент незаконно удерживаются, над которыми издеваются, которых унижают". 

 
Фото с сайта tut.by

Детали: Митингуют в Беларуси люди разных профессий – они стоят с плакатами, цветами, создают цепи солидарности.

В частности, напротив универмага "Беларусь", неподалеку от 5-ой больницы, собрались врачи. Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".  

К проспекту Дзержинского у станции метро "Грушевка" еще в 7:30 вышли кардиологи 4-ой больницы. 

 
Фото с сайта tut.by

В 8 утра на акцию солидарности вышли медики 10-й городской клинической больницы Минска. По их словам, они будут выходить в это время каждый день и будут делать это тех пор, пока всех белорусов и их коллег не освободят, перед ними не извинятся и не выплатят компенсации.

Кроме того, медики больницы собирают подписи под своим открытым заявлением, в котором осуждают применение силы и неоправданную жестокость силовиков.

Против насилия и беззакония вышли работники завода имени Козлова и Минэнерго.

 
Фото с сайта tut.by

Несколько десятков человек – в основном девушки с цветами в руках и в черной одежде – выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро "Институт культуры". Проезжающие машины сигналят.

 
Фото с сайта tut.by

У Филармонии в цепь солидарности и против насилия выстроились музыканты. Они подчеркивают, что люди культуры всегда были за мирные перемены.

 
Фото с сайта tut.by

Читайте также  "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: