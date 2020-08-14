Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что офис генпрокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

Источник: Мамедов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ.

И Офис генерального прокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу 31 июля направил запрос Беларуси о временном аресте, а позже - и экстрадиционные документы.

Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть".

Что было раньше: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

"Украинская правда" обратилась в Офис украинского генпрокурора за комментарием.

12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

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