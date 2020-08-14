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Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Пятница, 14 августа 2020, 21:57
Выдача вагнеровцев России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что офис генпрокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

Источник: Мамедов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ.

И Офис генерального прокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу 31 июля направил запрос Беларуси о временном аресте, а позже - и экстрадиционные документы.

Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть".

Что было раньше: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

"Украинская правда" обратилась в Офис украинского генпрокурора за комментарием.

12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
  • СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
  • 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. 
  • В Беларуси с 9 августа не утихают протесты. Граждане страны не признают и считают фальсификацией результаты выборов президента, по которым шестую победу подряд с большим отрывом от главной оппонентки Светланы Тихановской одержал действующий президент Лукашенко.

Украинская правда

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Темы: ВагнерБеларусьРосcияОфис генпрокурораУкраина
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