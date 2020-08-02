ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время "тишины" на Донбассе

С 27 июля до вечера 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ состоянию на вечер 31 июля

Детали: В субботу наблюдатели насчитали 9 нарушений в Донецкой области и 93 – в Луганской области. Хотя сутками ранее было только одно нарушение.

Кроме того, 27 июля в Марьинке, что подконтрольная Украине, гражданский получил осколочные ранения.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", – говорится в отчете.

Что предшествовало: По состоянию на 19:30 27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Напомним: