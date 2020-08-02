ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время "тишины" на Донбассе
Воскресенье, 2 августа 2020, 01:27
С 27 июля до вечера 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.
Источник: отчет СММ ОБСЕ состоянию на вечер 31 июля
Детали: В субботу наблюдатели насчитали 9 нарушений в Донецкой области и 93 – в Луганской области. Хотя сутками ранее было только одно нарушение.
Кроме того, 27 июля в Марьинке, что подконтрольная Украине, гражданский получил осколочные ранения.
"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", – говорится в отчете.
Что предшествовало: По состоянию на 19:30 27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
Напомним:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
Украинская правда