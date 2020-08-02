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ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время "тишины" на Донбассе

Воскресенье, 2 августа 2020, 01:27
ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время тишины на Донбассе

С 27 июля до вечера 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ состоянию на вечер 31 июля

Детали: В субботу наблюдатели насчитали 9 нарушений в Донецкой области и 93 – в Луганской области. Хотя сутками ранее было только одно нарушение.

Кроме того, 27 июля в Марьинке, что подконтрольная Украине, гражданский получил осколочные ранения.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", – говорится в отчете.

Что предшествовало: По состоянию на 19:30 27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Напомним:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕ
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