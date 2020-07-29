СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"

По состоянию на 19:30 27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 июня

Детали: Все нарушения зарегистрировали на территории Донецкой области. К числу нарушений также отнесли 21 взрыв.

Кроме того, в ОБСЕ отчитываются о беспилотном летательном устройстве вблизи линии разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского. Указанный объект летал в вечернее и ночное время.

Большинство единиц вооружения (21 из 22) были размещены с нарушением линии отвода на неподконтрольной правительству части Луганской области.

Также российские наемники в который раз ограничивали в свободе передвижения наблюдателей.

Напомним: