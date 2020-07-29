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СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"

Среда, 29 июля 2020, 02:29

По состоянию на 19:30 27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 июня

Детали: Все нарушения зарегистрировали на территории Донецкой области. К числу нарушений также отнесли 21 взрыв.

Кроме того, в ОБСЕ отчитываются о беспилотном летательном устройстве вблизи линии разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского. Указанный объект летал в вечернее и ночное время.

Большинство единиц вооружения (21 из 22) были размещены с нарушением линии отвода на неподконтрольной правительству части Луганской области.

Также российские наемники в который раз ограничивали в свободе передвижения наблюдателей.

Напомним:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассООС


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