Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида.

Источник: трансляция NASA

Детали: Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени.

На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет.

"Thanks for flying @SpaceX ." 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

Что предшествовало: Ночью 2 августа Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X