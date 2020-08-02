Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида.
Источник: трансляция NASA
Детали: Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени.
На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет.
"Thanks for flying @SpaceX."— NASA (@NASA) August 2, 2020
📍 Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
Что предшествовало: Ночью 2 августа Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции.
.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X— NASA (@NASA) August 2, 2020
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Напомним:
- 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
- Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
- Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.