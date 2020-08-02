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Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Воскресенье, 2 августа 2020, 22:28

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида.

Источник: трансляция NASA

Детали: Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени.

На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет.

Что предшествовало: Ночью 2 августа Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции.

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Украинская правда
Темы: космосСША


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