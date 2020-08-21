Луческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну
В стартовом матче Премьер-лиги сезона 2020/2021 киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" со счетом 4:1.
Поединок прошел в пятницу 21 августа, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве.
Это был первый официальный матч киевлян под руководством нового главного тренера - Мирча Луческу. На стартовых минутах первого тайма ультрас столичного клуба продолжили свой протест относительно назначения Луческу тренером киевлян. За пределами стадиона было слышно кричалки ультрас: "Суркис – позор "Динамо "и Луческу - домой". Напомним, что игра проходила без зрителей из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Как сообщает 5 канал, около сотни "ультрас" собрались за пределами стадиона, а впоследствии несколько десятков болельщики прорвались через заграждения на трибуну. Там они прокричали оскорбительные для Луческу и Суркиса кричалки и зажгли файеры. После этого их вывели правоохранители.
В стартовые минут 25-ть "Динамо" имело полное преимущество в игре. На шестой минуте Владислав Супряга с нескольких метров не попал в пустые ворота. За две минуты "Динамо" выходит вперед. После розыгрыша стандарта и подачи в штрафную Виталий Буяльский ударом головой открывает счет во встрече.
На 15-й минуте счет становится 2: 0. После навеса с фланга от Де Пены Тарас Завийский срезает мяч в собственные ворота. На 23-й минуте "Олимпик" один мяч отыграл. Сергей Потилило отличился точным ударом после навеса с фланга - 2: 1. На 25-й минуте Супряга теряет еще один момент, не использовав выход один на один с вратарем.
До завершения первого тайма донецкая команда имела еще один момент, чтобы сравнять счет, но удар Шахаба вышел не точным.
В заключительные 45-ть минут "Олимпик" уже не сумел навязать борьбу киевлянам. На 56-й минуте после паса от Буяльского Супряга забивает в пустые ворота - 3: 1. До завершения игры Супряга имел еще один выход на свидание с вратарем, но не попал в створ ворот. Получился хороший удар и у Родригеша, но надежно сыграл голкипер "Олимпика" Артем Кичак.
На 86-й минуте счет становится 4: 1. После паса от Родригеша Виктор Цыганков с линии вратарской закатил мяч в угол ворот.
Предистория:
- 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".
- Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении экс-тренера принципиального соперника бело-синих.
- 30 июля Суркис официально представил нового главного тренера. Луческу пообещал не вносить кардинальных изменений в состав.
- "Ультрас Динамо" выступили с заявлением, в котором требовали отставки нового тренера, а также смены собственника или управленцев футбольного клуба.