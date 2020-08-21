Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Пятница, 21 августа 2020, 18:52
Луческу в Динамо дебютировал с победы, ультрас поздравили, ворвавшись на трибуну

В стартовом матче Премьер-лиги сезона 2020/2021 киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" со счетом 4:1.

Поединок прошел в пятницу 21 августа, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве.

Это был первый официальный матч киевлян под руководством нового главного тренера - Мирча Луческу. На стартовых минутах первого тайма ультрас столичного клуба продолжили свой протест относительно назначения Луческу тренером киевлян. За пределами стадиона было слышно кричалки ультрас: "Суркис – позор "Динамо "и Луческу - домой". Напомним, что игра проходила без зрителей из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Как сообщает 5 канал, около сотни "ультрас" собрались за пределами стадиона, а впоследствии несколько десятков болельщики прорвались через заграждения на трибуну. Там они прокричали оскорбительные для Луческу и Суркиса кричалки и зажгли файеры. После этого их вывели правоохранители.

В стартовые минут 25-ть "Динамо" имело полное преимущество в игре. На шестой минуте Владислав Супряга с нескольких метров не попал в пустые ворота. За две минуты "Динамо" выходит вперед. После розыгрыша стандарта и подачи в штрафную Виталий Буяльский ударом головой открывает счет во встрече.

На 15-й минуте счет становится 2: 0. После навеса с фланга от Де Пены Тарас Завийский срезает мяч в собственные ворота. На 23-й минуте "Олимпик" один мяч отыграл. Сергей Потилило отличился точным ударом после навеса с фланга - 2: 1. На 25-й минуте Супряга теряет еще один момент, не использовав выход один на один с вратарем.

До завершения первого тайма донецкая команда имела еще один момент, чтобы сравнять счет, но удар Шахаба вышел не точным.

В заключительные 45-ть минут "Олимпик" уже не сумел навязать борьбу киевлянам. На 56-й минуте после паса от Буяльского Супряга забивает в пустые ворота - 3: 1. До завершения игры Супряга имел еще один выход на свидание с вратарем, но не попал в створ ворот. Получился хороший удар и у Родригеша, но надежно сыграл голкипер "Олимпика" Артем Кичак.

На 86-й минуте счет становится 4: 1. После паса от Родригеша Виктор Цыганков с линии вратарской закатил мяч в угол ворот.

Предистория:

  • 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".
  • Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении экс-тренера принципиального соперника бело-синих.
  • 30 июля Суркис официально представил нового главного тренера. Луческу пообещал не вносить кардинальных изменений в состав.
  • "Ультрас Динамо" выступили с заявлением, в котором требовали отставки нового тренера, а также смены собственника или управленцев футбольного клуба.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: