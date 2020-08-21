Луческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

В стартовом матче Премьер-лиги сезона 2020/2021 киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" со счетом 4:1.

Поединок прошел в пятницу 21 августа, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве.

Это был первый официальный матч киевлян под руководством нового главного тренера - Мирча Луческу. На стартовых минутах первого тайма ультрас столичного клуба продолжили свой протест относительно назначения Луческу тренером киевлян. За пределами стадиона было слышно кричалки ультрас: "Суркис – позор "Динамо "и Луческу - домой". Напомним, что игра проходила без зрителей из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Как сообщает 5 канал, около сотни "ультрас" собрались за пределами стадиона, а впоследствии несколько десятков болельщики прорвались через заграждения на трибуну. Там они прокричали оскорбительные для Луческу и Суркиса кричалки и зажгли файеры. После этого их вывели правоохранители.

В стартовые минут 25-ть "Динамо" имело полное преимущество в игре. На шестой минуте Владислав Супряга с нескольких метров не попал в пустые ворота. За две минуты "Динамо" выходит вперед. После розыгрыша стандарта и подачи в штрафную Виталий Буяльский ударом головой открывает счет во встрече.

На 15-й минуте счет становится 2: 0. После навеса с фланга от Де Пены Тарас Завийский срезает мяч в собственные ворота. На 23-й минуте "Олимпик" один мяч отыграл. Сергей Потилило отличился точным ударом после навеса с фланга - 2: 1. На 25-й минуте Супряга теряет еще один момент, не использовав выход один на один с вратарем.

До завершения первого тайма донецкая команда имела еще один момент, чтобы сравнять счет, но удар Шахаба вышел не точным.

В заключительные 45-ть минут "Олимпик" уже не сумел навязать борьбу киевлянам. На 56-й минуте после паса от Буяльского Супряга забивает в пустые ворота - 3: 1. До завершения игры Супряга имел еще один выход на свидание с вратарем, но не попал в створ ворот. Получился хороший удар и у Родригеша, но надежно сыграл голкипер "Олимпика" Артем Кичак.

На 86-й минуте счет становится 4: 1. После паса от Родригеша Виктор Цыганков с линии вратарской закатил мяч в угол ворот.

Предистория: