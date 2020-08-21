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Луческу в "Динамо" дебютував з перемоги, ультрас "привітали", увірвавшись на трибуну

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:52
Луческу в Динамо дебютував з перемоги, ультрас привітали, увірвавшись на трибуну
Twitter Динамо

У стартовому матчі Прем'єр-ліги сезону 2020/2021 київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" з рахунком 4:1.

Поєдинок пройшов у п`ятницю 21 серпня, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського у Києві.

Це був перший офіційний матч киян під керівництвом нового головного тренера - Мірча Луческу. На стартових хвилинах першого тайму ультрас столичного клубу продовжили свій протест щодо призначення Луческу тренером киян. За межами стадіону було чутно кричалки ультрас: "Суркіс - ганьба "Динамо" та Луческу - додому". Нагадаємо, що гра проходила без глядачів через погіршення ситуації з COVID-19.

Як повідомляє 5 канал, із сотню "ультрас" зібралися за межами стадіону, а згодом із кілька десятків уболівальники прорвалися через браму на трибуну.

Там вони прокричали образливі для Луческу та Суркіса кричалки і запалили фаєри. Після цього їх вивели правоохоронці.

У стартові хвилин 25-ть "Динамо" мало повну перевагу в грі. На шостій хвилині Владислав Супряга з кількох метрів не влучив у порожні ворота. За дві хвилини "Динамо" виходить вперед. Після розіграшу стандарту та подачі в штрафний майданчик Віталій Буяльський ударом головою відкриває рахунок у зустрічі.

На 15-й хвилині рахунок стає 2:0. Після навісу з флангу від Де Пени Тарас Завійський зрізає м'яча у власні ворота. На 23-й хвилині "Олімпік" один м`яч відіграв. Сергій Потілило відзначився влучним ударом після навісу з флангу - 2:1. На 25-й хвилині Супряга марнує ще один момент, не використававши вихід сам на сам з воротарем.

До завершення першого тайму донецька команда мала ще один момент, щоб зрівняти рахунок, але удар Шахаба вийшов не точним.

У заключні 45-ть хвилин "Олімпік" вже не зумів нав`язати боротьбу киянам. На 56-й хвилині після пасу від Буяльського Супряга забиває у порожні ворота - 3:1. До завершення гри Супряга мав ще один вихід на побачення з воротарем, але не поцілив у площину воріт. Вийшов гарний удар і в Родрігеша, але надійно зіграв голкіпер "Олімпіка" Артем Кичак.

На 86-й хвилині рахунок стає 4:1. Після пасу від Родрігеша Віктор Циганков з лінії воротарського закотив м'яча у кут воріт.

Передісторія:

  • 23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".
  • Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення екстренера принципового суперника біло-синіх.
  • 30 липня Суркіс офіційно представив нового головного тренера команди. Луческу пообіцяв не вносити кардинальних змін до складу.
  • "Ультрас Динамо" виступили із заявою, в якій вимагали відставки новопризначеного тренера , а також зміни власника, або управлінців футбольного клубу.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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