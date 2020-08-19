Кравчук дебютировал в ТКГ. В ОРДЛО сразу же попытались сорвать встречу в нормандском формате
На видео-заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители ОРДЛО заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.
Источник: привлеченный к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш в Facebook
Детали: Гармаш сообщает, что нынче Кравчук дебютировал на переговорах. По наблюдениям журналста, чтобы сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, представители ОРДЛО фактически заблокировали переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по их мнению, нарушает Минские соглашения. В результате переговоров, которые шли 2 дня Кравчук, по словам Гармаша, проявил дипломатический подход.
Прямая речь: "Вчера они (ОРДЛО –ред.) тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история. Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации.
Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ.
В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный Минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными. Пока – все. Работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики давать пока не могу.
Предыстория:
- 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
- 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
- Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.