Новости 28 августа: КС и Сытник, Новые Санжары 2
КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным, разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана — актуальные новости 28 августа.
О Сытнике
Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
О Новых Санжарах 2
Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
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