2 438 новых случаев заболевания коронавирусной болезни диагностирована в Украине за сутки 27 августа, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели от COVID-19.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251. Кроме того, в четверг в столице умерли аж 9 больных с коронавирусом. Еще 92 новых случая и 2 летальных зафиксированы в Киевской области.

В Харьковской области зафиксировано 242 новых случая коронавирусной болезни и 1 летальный.

В Тернопольской области за сутки выявлено 233 больных COVID-19, умерли 3 больных.

Во Львовские области – 215 новых случая, 7 летальных.

В Одесской области за сутки 214 людям диагностировали коронавирус, 6 заболевших скончались.

В Ивано-Франковской области – 176 новых случаев, 4 летальных.

В Черновицкой области – 155 установленных случаев за сутки, 3 летальных.

В Ровенской области – 103 новых случая, 2 летальных.

Всего за время пандемии в Украине было диагностировано 114 497 больных COVID-19, из них 2 451 человек умер, а 55 083 человека выздоровели.

Сейчас коронавирус пытаются преодолеть 56 963 жителей Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 497 больных. По состоянию на утро 28 августа в больницах с диагнозом COVID-19 находились 6 544 человека.

Из 2 438 новых больных: 112 – дети, 122 – медицинские работники. За все время пандемии заразились коронавирусом 7 616 детей и 10 964 медработника.

За сутки 27 августа в стране было сделано 41 747 тестирований, из них 21 507 методом ПЦР и 20 240 методом ИФА.

Напомним: До сих пор наибольшее количество выявленных больных за сутки было 21 августа – 2 328, а наибольшее количество летальных случаев было зарегистрировано за сутки 26 августа – 49 случаев. За сутки 20 августа были госпитализированы 487 больных

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа обновила зоны эпидемической опасности, которые влияют на карантинные правила в регионах, районах и городах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в Украиини достигнет 360 тысяч, тогда как сейчас эта цифра приближается к 115 тысячам.

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