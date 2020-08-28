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Украина имеет новый антирекорд больных COVID, Киев – тоже

Пятница, 28 августа 2020, 08:56

2 438 новых случаев заболевания коронавирусной болезни диагностирована в Украине за сутки 27 августа, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели от COVID-19.

Источник: данные СНБО

Детали: В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251, и это самый больший суточный прирост с марта. Кроме того, в четверг в столице умерли аж 9 больных с коронавирусом. Еще 92 новых случая и 2 летальных зафиксированы в Киевской области.

В Харьковской области зафиксировано 242 новых случая коронавирусной болезни и 1 летальный.

В Тернопольской области за сутки выявлено 233 больных COVID-19, умерли 3 больных.

Во Львовские области – 215 новых случая, 7 летальных.

В Одесской области за сутки 214 людям диагностировали коронавирус, 6 заболевших скончались.

В Ивано-Франковской области – 176 новых случаев, 4 летальных.

В Черновицкой области – 155 установленных случаев за сутки, 3 летальных.

В Ровенской области – 103 новых случая, 2 летальных.

 

Дополняется…

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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