Мэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги

Городской глава Тернополя Сергей Надал призвал министра инфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – не останавливать автобусное сообщение.

Источник: видео-обращение мэра и его пост в Facebook

Прямая речь: Меня возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону".

Вдумайтесь, тернополяне возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха или едут к своим престарелым родителям – что им делать?

Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам.

Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача – обслуживать украинцев. Вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы – хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации. Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем! В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против себя тернополян.

Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне".

Детали: Надал также призвал народных депутатов от Тернопольщины заняться этим вопросом.

На 3 августа он созвал внеочередную сессию Тернопольского городского совета.

Предыстория:

С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

"Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.

Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд, поэтому Киев – в зеленой зоне, несмотря на большой прирост новых больных каждые сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно