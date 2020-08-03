Аваков наградил полицейских за ликвидацию "полтавского террориста"

Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине.

Источник: Аваков в Twitter, заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в Facebook

Прямая речь Авакова: "В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!"

Детали: Ярослав Тракало уточняет, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД ГУ НПУ в Полтавской области.

Отмечается, что капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.

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