Аваков наградил полицейских за ликвидацию "полтавского террориста"
Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине.
Источник: Аваков в Twitter, заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в Facebook
Прямая речь Авакова: "В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!"
Детали: Ярослав Тракало уточняет, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД ГУ НПУ в Полтавской области.
Отмечается, что капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.
Предыстория:
- 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
- Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
- Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
- 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
- 1 августа после 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Скрипника, который снова захватил в заложники полицейского.