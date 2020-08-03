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Аваков наградил полицейских за ликвидацию "полтавского террориста"

Понедельник, 3 августа 2020, 13:04
Аваков наградил полицейских за ликвидацию полтавского террориста

Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине.

Источник: Аваков в Twitter, заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в Facebook

Прямая речь Авакова: "В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!"

Детали: Ярослав Тракало уточняет, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавский области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения КОРД ГУ НПУ в Полтавской области.

Отмечается, что капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.

Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
  • Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
  • 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
  • 1 августа после 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Скрипника, который снова захватил в заложники полицейского.

Украинская правда

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Темы: ПолтаваполицияМВД
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