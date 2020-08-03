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"Киевский террорист" говорит: если его убьют, то будет взрыв – Геращенко

Понедельник, 3 августа 2020, 14:04
Киевский террорист говорит: если его убьют, то будет взрыв – Геращенко
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что мужчина, который захватил АТ "Универсал Банк" в центре Киева, требует допуска к себе СМИ, полиция ведет с ним переговоры.

Источник: Геращенко в комментарии "Украина 24", Геращенко в Facebook

Прямая речь: "С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке, однако на этот момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие".

Детали: По словам Геращенко, на данный момент стратегия полиции – переговоры. По их итогам будут приниматься дальнейшие решения.

Заместитель министра добавил, что, по предварительной информации, захватчику 32 года, сам он себя не назвал, но "по определенным моментам" полиция знает, кто это.

Геращенко также отметил, что мужчина отпустил сотрудников банка – там осталась только руководитель отделения, но захватчик якобы ее не задерживал, а готов был там остаться сам.

Заместитель министра внутренних дел призвал киевлян и гостей столицы перепланировать свои маршруты и не ехать через улицу Богдана Хмельницкого, где находится БЦ "Леонардо" и АТ "Универсал Банк".

Позже в Facebook Геращенко сообщил, что "террорист декларирует, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору".

Заместитель министра также отметил, что, судя по соцсетям мужчины, – это психически неуравновешенный человек. 

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Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевГеращенко Антонполиция
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