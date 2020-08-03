Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "По состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением".

Детали: Ограничение действует для поездов:

№41/42 Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49/50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь или обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

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