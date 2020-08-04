Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно об еще одном отряде боевиков частной военной компании из России, который находится в стране.

Источник: обращение Лукашенко к белорусам 4 августа

Прямая речь: "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на Юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим".

Детали: По словам Лукашенко, Россия врет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси "вагнеровцы" направлялись в Турцию, Африку или страну Латинской Америки: "Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленые на Стамбул, это легенда".

Президент Беларуси считает, что очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Лукашенко добавил, что в Беларуси "по-человечески" относятся к задержанным боевикам и "они рассказали все". С трибуны он призвал прекратить врать о Стамбуле, Венесуэле и тому подобное.

Прямая речь: "Прекратите, вы же уже опозорились... Мы родные люди. Мы беларусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не зрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

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