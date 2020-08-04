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Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

Вторник, 4 августа 2020, 13:37

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно об еще одном отряде боевиков частной военной компании из России, который находится в стране.

Источник: обращение Лукашенко к белорусам 4 августа

Прямая речь: "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на Юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим".

Детали: По словам Лукашенко, Россия врет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси "вагнеровцы" направлялись в Турцию, Африку или страну Латинской Америки: "Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленые на Стамбул, это легенда". 

Президент Беларуси считает, что очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

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Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусьВагнертерроризм


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