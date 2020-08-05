Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78, около 4 тысяч ранены

Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута (Ливан) выросло до 78 человек, почти 4 тысяч человек ранены.

Источник: министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, слова которого передает Интерфакс-Украина

Детали: Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. В США считают, что это была бомбовая атака.

Сейчас МИД Украины выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы.