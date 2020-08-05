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Тернополь не получил ничего из медтоваров, которые привозила "Мрия" – мэр

Среда, 5 августа 2020, 10:58
Фото с сайта Тернопольского горсовета

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявляет, что город не получал ничего из тех товаров медицинского назначения, которые привозили самолетами "Руслан" и "Мрия" для борьбы с коронавирусом.

Источник: интервью Надала "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали".

Детали: По словам Надала, все маски, защитные экраны, халаты для города закупали "исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей".

Предыстория:

  • 23 марта самолет Ил-76 привез в Украину из Китая 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • 29 марта второй самолет из Китая привез 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.
  • 14 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
  • 23 апреля в Украину из КНР прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом, который встречал лично Зеленский. Самолет доставил 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.
  • Все привезенные товары должны были распределить по Украине для борьбы с COVID-19.

Украинская правда
Темы: Тернополькоронавирус


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