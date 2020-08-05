Мэр заявил, что Тернополь не получил ничего из медтоваров, которые привозила "Мечта", "Эпицентр" отрицает
Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявляет, что город не получал ничего из тех товаров медицинского назначения, которые привозили самолетами "Руслан" и "Мрия" для борьбы с коронавирусом.
Источник: интервью Надала "Украинской правде", комментарий "Эпицентра" предоставленный УП
Прямая речь: "Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали".
Детали: По словам Надала, все маски, защитные экраны, халаты для города закупали "исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей".
Позже у Надала уточнили, что речь шла о том, что Тернополь не получал ничего с "Мрии" от государства. В то же время из этого же самолета две тернопольские больницы 8 мая получили маски, очки и защитные костюмы в качестве благотворительной помощи от "Эпицентра", который этот авиарейс оплачивал.
Дословно комментарий "Эпицентра": "Эпицентр" 23 апреля доставил в Украину самолетом "Мрия" гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн медицинских масок, 75 тыс. Защитных комбинезонов и 30 тыс. Защитных очков, которые передаются во все областные центры страны.
8 мая средства индивидуальной защиты были переданы для нужд медицинских учреждений города Тернополь. В частности, больницы города Тернополь получили 40 тыс. Медицинских масок, 500 защитных очков и 1100 защитных комбинезонов.
Соответствующая новости о передаче гуманитарной помощи была размещена на официальном сайте Тернопольского городского совета".
Предыстория:
- 23 марта самолет Ил-76 привез в Украину из Китая 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
- 29 марта второй самолет из Китая привез 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.
- 14 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
- 23 апреля в Украину из КНР прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом, который встречал лично Зеленский. Самолет доставил 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.
- Все привезенные товары должны были распределить по Украине для борьбы с COVID-19.