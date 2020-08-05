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Мэр заявил, что Тернополь не получил ничего из медтоваров, которые привозила "Мечта", "Эпицентр" отрицает

Среда, 5 августа 2020, 10:58
Мэр заявил, что Тернополь не получил ничего из медтоваров, которые привозила Мечта, Эпицентр отрицает
Фото с сайта Тернопольского горсовета

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявляет, что город не получал ничего из тех товаров медицинского назначения, которые привозили самолетами "Руслан" и "Мрия" для борьбы с коронавирусом.

Источник: интервью Надала "Украинской правде", комментарий "Эпицентра" предоставленный УП

Прямая речь: "Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали".

Детали: По словам Надала, все маски, защитные экраны, халаты для города закупали "исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей".

Позже у Надала уточнили, что речь шла о том, что Тернополь не получал ничего с "Мрии" от государства. В то же время из этого же самолета две тернопольские больницы 8 мая получили маски, очки и защитные костюмы в качестве благотворительной помощи от "Эпицентра", который этот авиарейс оплачивал.

Дословно комментарий "Эпицентра": "Эпицентр" 23 апреля доставил в Украину самолетом "Мрия" гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн медицинских масок, 75 тыс. Защитных комбинезонов и 30 тыс. Защитных очков, которые передаются во все областные центры страны.

8 мая средства индивидуальной защиты были переданы для нужд медицинских учреждений города Тернополь. В частности, больницы города Тернополь получили 40 тыс. Медицинских масок, 500 защитных очков и 1100 защитных комбинезонов.

Соответствующая новости о передаче гуманитарной помощи была размещена на официальном сайте Тернопольского городского совета".

Предыстория:

  • 23 марта самолет Ил-76 привез в Украину из Китая 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • 29 марта второй самолет из Китая привез 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.
  • 14 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
  • 23 апреля в Украину из КНР прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом, который встречал лично Зеленский. Самолет доставил 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.
  • Все привезенные товары должны были распределить по Украине для борьбы с COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Тернополькоронавирус
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