Взрыв в Бейруте: до 100 человек выросло количество погибших

На данный момент известно минимум о 100 погибших, тысячи раненых в результате взрыва в порту столицы Ливии.

Источник: ABC news

Детали: По словам официальных лиц, число погибших в результате взрыва за ночь увеличилось как минимум до 100, и по меньшей мере 4000 человек были ранены.

Городские больницы переполнены, некоторые из раненых были вынуждены ехать до Триполи – это более 80 км на север. В результате взрыва пострадали как минимум три больницы.

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