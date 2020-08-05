Взрыв в Бейруте: до 100 человек выросло количество погибших
Среда, 5 августа 2020, 17:32
На данный момент известно минимум о 100 погибших, тысячи раненых в результате взрыва в порту столицы Ливии.
Источник: ABC news
Детали: По словам официальных лиц, число погибших в результате взрыва за ночь увеличилось как минимум до 100, и по меньшей мере 4000 человек были ранены.
Городские больницы переполнены, некоторые из раненых были вынуждены ехать до Триполи – это более 80 км на север. В результате взрыва пострадали как минимум три больницы.
Предыстория:
- Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
- Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.