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Судья Вовк: Иноагенты с помощью НАБУ пытаются лишить Украину суверенитета

Вторник, 21 июля 2020, 09:28
Судья Вовк: Иноагенты с помощью НАБУ пытаются лишить Украину суверенитета
Фото c Facebook

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Источник: пост Вовка в Facebook

Прямая речь: "Происходящее в последнее время вокруг судебной системы, мне кажется, дает основания говорить о существовании некоего плана, в котором Украине уготована не самая почетная роль.

Группа иностранных агентов и их пособников на заказ иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции как НАБУ".

Детали: По словам Вовка, ситуация с ОАСК – "часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить".

Он добавил, что будет "правовыми методами" добиваться "уголовно-правовой оценки решениям прокурора, подписавшего абсурд, следственного судьи, санкционировавшего обыск по тем же старым фактам спустя год, судей, которые повторно легализировали материалы, и действиям "орлов" главного коррупционера страны".

Вовк заявил, что будет "бороться за справедливость и независимость судебной системы".

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда

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Темы: судскандалНАБУПавел Вовк
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