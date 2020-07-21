Судья Вовк: Иноагенты с помощью НАБУ пытаются лишить Украину суверенитета

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Источник: пост Вовка в Facebook

Прямая речь: "Происходящее в последнее время вокруг судебной системы, мне кажется, дает основания говорить о существовании некоего плана, в котором Украине уготована не самая почетная роль.

Группа иностранных агентов и их пособников на заказ иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции как НАБУ".

Детали: По словам Вовка, ситуация с ОАСК – "часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить".

Он добавил, что будет "правовыми методами" добиваться "уголовно-правовой оценки решениям прокурора, подписавшего абсурд, следственного судьи, санкционировавшего обыск по тем же старым фактам спустя год, судей, которые повторно легализировали материалы, и действиям "орлов" главного коррупционера страны".

Вовк заявил, что будет "бороться за справедливость и независимость судебной системы".

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