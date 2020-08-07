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Путин и Лукашенко обсудили задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Пятница, 7 августа 2020, 14:50

Президенты Белоруссии и России - Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с задержанными в Белоруссии боевиками "Вагнера".

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан.

Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

Детали: Во время разговора Путин заявил Лукашенко, что "российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке".

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
  • СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
  • 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.

Темы: БеларусьЛукашенкоВагнерПутинРосcия


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