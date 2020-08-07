Путин и Лукашенко обсудили задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Президенты Белоруссии и России - Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с задержанными в Белоруссии боевиками "Вагнера".

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан.

Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

Детали: Во время разговора Путин заявил Лукашенко, что "российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке".

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