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Венедіктова ще не надіслала Білорусі запит на видачу "вагнерівців"

Четвер, 6 серпня 2020, 18:59

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що наразі органом досудового розслідування тільки готуються клопотання про екстрадицію завтриманих у Білорусі російських бойовиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 6 серпня Венедіктова провела телефонну розмову з білоруським колегою Олександром Конюком.

Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір ОГП запитувати видачу 28 "вагнерівців", серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких відповідні запити направять до Білорусі. Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде ухвалене після одержання запитів.

Що було раніше: Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваБілорусьВагнер


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