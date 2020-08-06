Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедіктова заявила, що готує запит до Білорусі на видачу "вагнерівців"

Четвер, 6 серпня 2020, 18:59
Венедіктова заявила, що готує запит до Білорусі на видачу вагнерівців

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що наразі органом досудового розслідування тільки готуються клопотання про екстрадицію затриманих у Білорусі російських бойовиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 6 серпня Венедіктова провела телефонну розмову з білоруським колегою Олександром Конюком.

Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір ОГП запитувати видачу 28 "вагнерівців", серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких відповідні запити направять до Білорусі. Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде ухвалене після одержання запитів.

Що було раніше: Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

3 серпня Офіс надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваБілорусьВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: