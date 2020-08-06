Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що наразі органом досудового розслідування тільки готуються клопотання про екстрадицію завтриманих у Білорусі російських бойовиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 6 серпня Венедіктова провела телефонну розмову з білоруським колегою Олександром Конюком.

Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір ОГП запитувати видачу 28 "вагнерівців", серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких відповідні запити направять до Білорусі. Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде ухвалене після одержання запитів.

Що було раніше: Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

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