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"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны"

Суббота, 8 августа 2020, 03:38

Ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска.

Источник: РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Прямая речь: "Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".

Детали: По его словам, российские дипломаты 6–7 августа встретились с задержанными россиянами, "которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках".

По мнению Мезенцева, проверка Следственного комитета России подтвердит "заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты" россияне.

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
  • СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
  • 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.

Темы: БеларусьРосcияВагнер


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