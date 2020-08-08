"Вагнеровцы" в Беларуси: в РФ заявили, что это провокация "третьей страны"

Ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска.

Источник: РБК со ссылкой на заявление, которое сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Прямая речь: "Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси".

Детали: По его словам, российские дипломаты 6–7 августа встретились с задержанными россиянами, "которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках".

По мнению Мезенцева, проверка Следственного комитета России подтвердит "заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты" россияне.

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