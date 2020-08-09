Лукашенко про "вагнеровцев": Генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным боевикам ЧВК Вагнера.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко
Детали: Президент Беларуси общаясь с журналистами утром 9 августа упомянул "вагнеровцев"
Прямая речь: "Им (генпрокурорам Украины и России - УП) наплевать на этих ребят".
Напомним: 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.
В тот же день в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.
Тогда в ОГПУ отметили: "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил".
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
- СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.