Лукашенко про "вагнеровцев": Генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным боевикам ЧВК Вагнера.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко

Детали: Президент Беларуси общаясь с журналистами утром 9 августа упомянул "вагнеровцев"

Прямая речь: "Им (генпрокурорам Украины и России - УП) наплевать на этих ребят".

Напомним: 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

В тот же день в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.

Тогда в ОГПУ отметили: "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил".

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