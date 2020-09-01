"Это не финал": Вовк отреагировал на решение ВСП по его делу

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что на Высший совет правосудия оказывается "беспрецедентное давление", однако он "сделал то, что должен был".

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь Вовка: "Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП объективно подошёл к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу закона - вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено надлежащим образом.

Это не финал данной истории, но это жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы.

Почему молчал ВС, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вбросы со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыске и прочем? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, вопреки решения КС считающее себя директором НАБУ?".

Что было раньше: Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: