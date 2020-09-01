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"Это не финал": Вовк отреагировал на решение ВСП по его делу

Вторник, 1 сентября 2020, 17:44
Это не финал: Вовк отреагировал на решение ВСП по его делу

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что на Высший совет правосудия оказывается "беспрецедентное давление", однако он "сделал то, что должен был".

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь Вовка: "Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП объективно подошёл к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу закона - вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено надлежащим образом.

Это не финал данной истории, но это жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы.

Почему молчал ВС, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вбросы со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыске и прочем? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, вопреки решения КС считающее себя директором НАБУ?".

Что было раньше: Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Украинская правда
Темы: ОАСКПавел Вовк ВСП
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