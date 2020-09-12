Генпрокурор рассказала о следствии по пленкам Деркача
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Украина проводит свое следствие относительно обнародованных нардепом Андреем Деркачем записей якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена.
Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру
Прямая речь: "Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается, оно действительно продолжается. Вот вы что-то об этом следствии знаете? А оно есть.
Экспертизы, смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. Но я считаю, что это всех нас победа, что Украина до сих пор не на страницах всех мировых газет и нас не втянули в геополитику и политику национального уровня США. Мы не будем вмешиваться в деятельность других государств".
"Поэтому те дела, которые касаются непосредственно нас, мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку".
Детали: Комментируя реплику журналиста, что Минфин США называет записи отредактированными, генпрокурор сказала: "У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к собственным выводам".
Предыстория:
- 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине. В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- 9 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача.