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Генпрокурор рассказала о следствии по пленкам Деркача

Суббота, 12 сентября 2020, 22:53
Генпрокурор рассказала о следствии по пленкам Деркача

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Украина проводит свое следствие относительно обнародованных нардепом Андреем Деркачем записей якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается, оно действительно продолжается. Вот вы что-то об этом следствии знаете? А оно есть.

Экспертизы, смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. Но я считаю, что это всех нас победа, что Украина до сих пор не на страницах всех мировых газет и нас не втянули в геополитику и политику национального уровня США. Мы не будем вмешиваться в деятельность других государств".

"Поэтому те дела, которые касаются непосредственно нас, мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку".

Детали: Комментируя реплику журналиста, что Минфин США называет записи отредактированными, генпрокурор сказала: "У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к собственным выводам".

Предыстория:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине. В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • 9 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ВенедиктоваСШАПорошенко
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