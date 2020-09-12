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Генпрокурор розповіла про слідство щодо плівок Деркача

Субота, 12 вересня 2020, 22:53
Генпрокурор розповіла про слідство щодо плівок Деркача

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що Україна проводить своє слідство щодо оприлюднених нардепом Андрієм Деркачем записів нібито з голосами Петра Порошенка і Джо Байдена.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Зараз слідство щодо плівок Деркача триває, воно справді триває. От ви щось про це слідство знаєте? А воно є.

Експертизи, чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається. Але я вважаю, що це всіх нас перемога, що Україна досі не є на шпальтах усіх світових газет і нас не втягнули в геополітику і політику національного рівня США. Ми не маємо втручатися в діяльність інших держав".

"Тому ті справи, які стосуються безпосредньо нас, ми ними займаємося, і слідство поставить у цьому крапку".

Деталі: Коментуючи репліку журналіста, що Мінфін США називає записи відредагованими, генпрокурор сказала: "У нас своє слідство триває, ми будемо приходити до власних висновків".

Передісторія:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України. У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
  • Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
  • 9 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: ВенедіктоваСШАПорошенко
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