Генпрокурор розповіла про слідство щодо плівок Деркача

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що Україна проводить своє слідство щодо оприлюднених нардепом Андрієм Деркачем записів нібито з голосами Петра Порошенка і Джо Байдена.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Зараз слідство щодо плівок Деркача триває, воно справді триває. От ви щось про це слідство знаєте? А воно є.

Експертизи, чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається. Але я вважаю, що це всіх нас перемога, що Україна досі не є на шпальтах усіх світових газет і нас не втягнули в геополітику і політику національного рівня США. Ми не маємо втручатися в діяльність інших держав".

"Тому ті справи, які стосуються безпосредньо нас, ми ними займаємося, і слідство поставить у цьому крапку".

Деталі: Коментуючи репліку журналіста, що Мінфін США називає записи відредагованими, генпрокурор сказала: "У нас своє слідство триває, ми будемо приходити до власних висновків".

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