Представительство президента в Крыму ответило РФ: водой должен обеспечить оккупант

Представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.

Источник: комментарий представительства президента Украины в Автономной Республике Крым относительно заявлений государственных органов и представителей оккупационной администрации РФ по вопросу водоснабжения в Крым

Детали: В представительстве президента подчеркнули, что приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения и обеспечения других прав человека.

Также там назвали недопустимой ситуацию, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант, "при эффективном контроле которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Дословно: "Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно.

Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами".

"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя являются достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому оно пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.

Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины".

Что предшествовало: 11 сентября кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксёнов заявил, что считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

Также 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "водная блокада Крыма" может расцениваться как "нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах".

С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

За спасение Симферополя взялись даже военные. Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища, чтобы из образовавшегося пруда качать воду на нужды Симферополя.

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