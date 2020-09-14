Богдан: Никогда не вернусь в Офис Зеленского
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.
Источник: брифинг Богдана под Государственным бюро расследований 14 сентября
Прямая речь: "Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь.
Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала".
Детали: В то же время Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", поскольку он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".
Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОПУ, желание допрашивать его – это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".
В то же время он отметил, что "рта закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".
Богдан также добавил, что расскажет следствию всю информацию, которой владеет, по сути дела "вагнеровцев", хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело".
Экс-глава ОПУ указал, что, если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.
Свое интервью он назвал не местью, а призывом к Зеленскому, чтобы тот "понял, что дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами: кризис экономический, политический и военный на востоке, а эта "теплая ванна" будет вредить не только обществу и государству, но и лично ему".
Богдан также рассказал, что после интервью с ним не связывались ни с ОПУ, ни со "Слуги народа".
Сам он, по его словам, после увольнения звонил Зеленскому один раз, потому что у него был вопрос, разговор этот был давно и продолжался около 2 мин, но на его вопрос президент не ответил, потому что "очень занят".
Что было раньше: Следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.
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Предыстория:
- В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан сделал ряд громких заявлений. В частности, об определенных договоренностях Украины и России.
- О том, что Василия Бурбу уволили с Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ПГК Вагнера".
- Богдан также рассказал, что, по его информации, чиновники ОПУ периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.
- Кроме того, по словам Богдана, наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.