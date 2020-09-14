Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан: Никогда не вернусь в Офис Зеленского

Понедельник, 14 сентября 2020, 10:59
Богдан: Никогда не вернусь в Офис Зеленского
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

Источник: брифинг Богдана под Государственным бюро расследований 14 сентября

Прямая речь: "Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. 

Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала".

Детали: В то же время Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", поскольку он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОПУ, желание допрашивать его – это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".

В то же время он отметил, что "рта закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".

Богдан также добавил, что расскажет следствию всю информацию, которой владеет, по сути дела "вагнеровцев", хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело".

Экс-глава ОПУ указал, что, если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.

Свое интервью он назвал не местью, а призывом к Зеленскому, чтобы тот "понял, что дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами: кризис экономический, политический и военный на востоке, а эта "теплая ванна" будет вредить не только обществу и государству, но и лично ему".

Богдан также рассказал, что после интервью с ним не связывались ни с ОПУ, ни со "Слуги народа".

Сам он, по его словам, после увольнения звонил Зеленскому один раз, потому что у него был вопрос, разговор этот был давно и продолжался около 2 мин, но на его вопрос президент не ответил, потому что "очень занят".

Что было раньше: Следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

Читайте также: Турборежим Богдана. Как ворвался в команду Зеленского и ушел экс-глава ОПУ

Предыстория:

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданОфис президентаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: