Богдан: Ніколи не повернуся в Офіс Зеленського

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що більше ніколи не повернеться до команди президента Володимира Зеленського, але може повернутися у політику, якщо буде запит суспільства.

Джерело: брифінг Богдана під Державним бюро розслідувань 14 вересня

Пряма мова: "Я ніколи не повернусь в Офіс президента Зеленського. І допомагати чи співпрацювати з ним не збираюсь.

Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання і можливості кину на те, що щоб країна розвивалась і процвітала".

Деталі: Водночас Богдан запевнив, що наразі йому "комфортно у якості адвоката і бізнесмена", бо він продовжує "займатися активно тією роботою, яка приносить задоволення".

Щодо самого виклику його у ДБР, то на думку ексглави ОПУ, бажання допитувати його – це "точно не бажання отримати якісь докази, а бажання закрити рота".

Водночас він наголосив, що "рота закривати не буде", а буде ходити "і на допити, і на подальші інтерв’ю".

Богдан також додав, що розповість слідству усю інформацію, якою володіє, щодо справи "вагнерівців", хоча, на його думку, "слідство не зацікавлене розслідувати цю справу".

Ексглава ОПУ вказав, що, якщо на допиті будуть питання щодо прізвищ, то він їх назве.

Своє інтерв’ю він назвав не помстою, а закликом до Зеленського, щоб той "зрозумів, що справи у країні йдуть погано, що йому треба бути більш самостійним, самому приймати рішення і почати виправляти все, бо криза не за горами: криза економічна, політична і військова на сході, а ця "тепла ванна" буде шкодити не лише суспільству і державі, а й особисто йому".

Богдан також розповів, що після інтерв’ю з ним не зв’язувалися ні з ОПУ, ні зі "Слуги народу".

Сам він, за його словами, після звільнення телефонував Зеленському один раз, бо мав питання, розмова була давно і тривала зо 2 хв, але на його питання президент не відповів, бо "дуже зайнятий".

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань викликають Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів із приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

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