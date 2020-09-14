Богдан: Ніколи не повернуся в Офіс Зеленського

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що більше ніколи не повернеться до команди президента Володимира Зеленського, але може повернутися у політику, якщо буде запит суспільства.

Джерело: брифінг Богдана під Державним бюро розслідувань 14 вересня

Пряма мова: "Я ніколи не повернусь в Офіс президента Зеленського. І допомагати чи співпрацювати з ним не збираюсь.

Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання і можливості кину на те, що щоб країна розвивалась і процвітала".

Деталі: Водночас Богдан запевнив, що наразі йому "комфортно у якості адвоката і бізнесмена", бо він продовжує "займатися активно тією роботою, яка приносить задоволення".

Щодо самого виклику його у ДБР, то на думку ексглави ОПУ, бажання допитувати його – це "точно не бажання отримати якісь докази, а бажання закрити рота".

Водночас він наголосив, що "рота закривати не буде", а буде ходити "і на допити, і на подальші інтерв’ю".

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