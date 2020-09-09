Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что Василия Бурбу уволили из Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержать наемников "ЧВК Вагнера", а якобы обещания Андрея Ермака россиянам он прокомментировал шутками.

Источник: интервью Богдана Дмитрию Гордону, который спросил о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить нынешний глава ОП Ермак россиянам

Прямая речь Богдана: "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и (сотрудников) спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда – а вы нам… что-то.

Это утопия. Я точно знаю: в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков… Оно уже заканчивается – остался один Аваков. Последнего Бурбу уволили. А до этого просто отследить… Для меня это смешно.

Это, опять же, шутка – но как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то – приходят оттуда: "А вот этого можно? – Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был".

Детали: На вопрос, "они к русским ходят или к западникам", Богдан ответил, что "к западникам точно не ходят", что переговорщики согласовывают кандидатуры – но потом подчеркнул, что "это шутка".

На счет Василия Бурбы Богдан подтвердил, что его уволили в августе из-за того, что под его руководством больше года шла спецоперация с целью выманить и задержать "вагнеровцев", которая провалилась из-за одного звонка.

Бывший глава Офиса президента заявил, что он знает, "кто звонил и куда звонил", и что звонил человек "из самого ближайшего" окружения Зеленского.

Богдан прокомментировал: "Уволили человека, который обладал всей информацией, всеми связями – даже объяснения нет… и назначили парня, он проукраинский, он хороший, но он оперативник, он в этом вообще ничего не понимает!".

Богдан также сказал, что многие в окружении президента хорошо относятся к России, но "настойчивый слух" о том, что в ОП якобы есть агенты влияния российских спецслужб, подтверждать не стал.

Напомним: