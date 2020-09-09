Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что Василия Бурбу уволили из Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержать наемников "ЧВК Вагнера", а якобы обещания Андрея Ермака россиянам он прокомментировал шутками.
Источник: интервью Богдана Дмитрию Гордону, который спросил о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить нынешний глава ОП Ермак россиянам
Прямая речь Богдана: "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и (сотрудников) спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда – а вы нам… что-то.
Это утопия. Я точно знаю: в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков… Оно уже заканчивается – остался один Аваков. Последнего Бурбу уволили. А до этого просто отследить… Для меня это смешно.
Это, опять же, шутка – но как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то – приходят оттуда: "А вот этого можно? – Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был".
Детали: На вопрос, "они к русским ходят или к западникам", Богдан ответил, что "к западникам точно не ходят", что переговорщики согласовывают кандидатуры – но потом подчеркнул, что "это шутка".
На счет Василия Бурбы Богдан подтвердил, что его уволили в августе из-за того, что под его руководством больше года шла спецоперация с целью выманить и задержать "вагнеровцев", которая провалилась из-за одного звонка.
Бывший глава Офиса президента заявил, что он знает, "кто звонил и куда звонил", и что звонил человек "из самого ближайшего" окружения Зеленского.
Богдан прокомментировал: "Уволили человека, который обладал всей информацией, всеми связями – даже объяснения нет… и назначили парня, он проукраинский, он хороший, но он оперативник, он в этом вообще ничего не понимает!".
Богдан также сказал, что многие в окружении президента хорошо относятся к России, но "настойчивый слух" о том, что в ОП якобы есть агенты влияния российских спецслужб, подтверждать не стал.
Напомним:
- 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
- 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
- Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
- Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.