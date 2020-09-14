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Сотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ

Понедельник, 14 сентября 2020, 21:01

Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси, несмотря на ограничения въезда. В одном из пунктов пропуска Черниговской области собрались сотни хасидов.

Источник: пресс-служба ГПСУ, Белта

Дословно: "Дайнеко встретился с представителями иностранцев и доказал требования Постановления КМУ относительно ограничения въезда иностранцев.

Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также глава ведомства четко отметил недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы".

Детали: ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

 

Ситуация контролируется, сообщают пограничники.

Белта тем временем со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на территории приграничных районов находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Что было раньше: 10 сентября группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Полиция и миграционная служба приняли решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Украинская правда
Темы: Пограничная службаБеларусьхасидыкарантин


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