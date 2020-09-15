Деньги передавали: НАБУ опубликовало материалы следствия по Юрченко
Вторник, 15 сентября 2020, 13:35
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.
26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".
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Предыстория:
- На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.
- По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- После этого, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него.
Українська правда