Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

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