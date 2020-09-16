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Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

Среда, 16 сентября 2020, 15:09
Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями
ГПСУ

В Офисе президента Украины призывают де-факто действующую власть Беларуси прекратить создавать дополнительное напряжение на государственной границе и не распространять ложных заявлений для паломников-хасидов.

Источник: заявление ОП

Детали: По состоянию на 16 сентября до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта.

В Офисе президента отмечают, что власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи.

В ОП отмечают, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера.

Дословно: "Так как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно.

Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев".

Детали: В ОП также констатируют, что "личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений".

Отмечается, что Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Власти Беларуси призывают уважать нормы международного права.

Дословно: "Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси.

Также считаем, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах ".

Предыстория:

  • 14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл глава ГПСУ.
  • Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают прибытия еще более 3 тысяч паломников на участок украинской границы с Беларусью.
  • Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающего въезд на территорию Украины иностранцев.
  • В то же время Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, призвал украинское правительство пустить хасидов.

Украинская правда

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Темы: хасидыБеларусьграница
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