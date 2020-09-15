Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Прямая речь Эйсмонт: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину.

Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID это никак не повлияло".

Предыстория:

Что было раньше:

14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл глава ГПСУ.

Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающего въезд на территорию Украины иностранцев.

Что было раньше:

25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въездаиностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.

Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидовв район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

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