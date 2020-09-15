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Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

Вторник, 15 сентября 2020, 21:03
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Прямая речь Эйсмонт: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину.

Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID это никак не повлияло".

Что было раньше:

  • 14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл глава ГПСУ.
  • Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.
  • Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающего въезд на территорию Украины иностранцев.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

 Читайте такжеMister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год

Украинская правда
Темы: хасидыПограничная службаБеларусь
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