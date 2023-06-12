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10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 14:12
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Владислав Трубицын. Фото из Facebook

12 июня Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки, который выехал за границу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно САП: "Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей".

Детали: Сообщается, что после задержания Трубицына будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.

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Также суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении обвиняемого депутата.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае выехал из Украины.

Знать больше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина

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Предыстория:

  • Вечером 9 февраля 2023 года стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере более 1 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
  • Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен. Залог был внесен.
  • 30 мая стало известно, что Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому САП просила объявить его в международный розыск.
  • В Главном управлении разведки подтвердили, что действительно помогли обвиняемому во взяточничестве 40-летнему депутату Киевсовета от "Слуги народа" выехать из Украины, но сделали это по просьбе "других структур сил безопасности и обороны". Представитель ГУР подчеркнул, что на момент пересечения границы 13 мая Трубицын никак не был ограничен в правах выезда.
  • Позже стало известно, что о выезде за границу Трубицына, который в дальнейшем был уличен в коорупции, в январе 2023 года ходатайствовали Силы специальных операций ВСУ. 

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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