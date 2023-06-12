10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства

12 июня Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки, который выехал за границу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно САП: "Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей".

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Детали: Сообщается, что после задержания Трубицына будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.

Также суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении обвиняемого депутата.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае выехал из Украины.

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