10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
12 июня Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки, который выехал за границу.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram
Дословно САП: "Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей".
Детали: Сообщается, что после задержания Трубицына будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.
Также суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении обвиняемого депутата.
Что было раньше: Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае выехал из Украины.
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Предыстория:
- Вечером 9 февраля 2023 года стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере более 1 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
- Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
- Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен. Залог был внесен.
- 30 мая стало известно, что Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому САП просила объявить его в международный розыск.
- В Главном управлении разведки подтвердили, что действительно помогли обвиняемому во взяточничестве 40-летнему депутату Киевсовета от "Слуги народа" выехать из Украины, но сделали это по просьбе "других структур сил безопасности и обороны". Представитель ГУР подчеркнул, что на момент пересечения границы 13 мая Трубицын никак не был ограничен в правах выезда.
- Позже стало известно, что о выезде за границу Трубицына, который в дальнейшем был уличен в коорупции, в январе 2023 года ходатайствовали Силы специальных операций ВСУ.