"Пленки Вовка": ВАКС продлил срок расследования дела
Высший антикоррупционный суд продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Павла Вовка и судей Окружного административного суда Киева.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Тем самым суд подтвердил, что указанные лица в установленном законом порядке получили статус подозреваемых в уголовном производстве и опроверг предвзятые выводы Высшего совета правосудия по этому поводу, который отказал в отстранении четырех судей, поскольку им якобы не были вручены надлежащим образом сообщение о подозрении".
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Что было раньше: 18 сентября пленум Верховного суда принял заявление по записях, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя ОАСК Павла Вовка.
Предыстория:
- 2 августа 2019 года главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, судьям ОАСК Игорю Погрибниченко и Евгению Аблову, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.