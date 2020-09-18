"Пленки Вовка": ВАКС продлил срок расследования дела

Высший антикоррупционный суд продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Павла Вовка и судей Окружного административного суда Киева.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Тем самым суд подтвердил, что указанные лица в установленном законом порядке получили статус подозреваемых в уголовном производстве и опроверг предвзятые выводы Высшего совета правосудия по этому поводу, который отказал в отстранении четырех судей, поскольку им якобы не были вручены надлежащим образом сообщение о подозрении".

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Что было раньше: 18 сентября пленум Верховного суда принял заявление по записях, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя ОАСК Павла Вовка.

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