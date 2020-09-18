Верховный суд о "пленках Вовка": Судебной власти "нанесен значительный ущерб"

Пленум Верховного суда принял заявление по записях, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя ОАСК Павла Вовка.

Источник: пресс-служба ВС

Детали: В заявлении говорится, что "судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей", сделанных в кабинете Вовка: "Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд".

Пленум ВС обратился ко всем судьям: "всеми своими действиями и поступками как в процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи".

Дословно: "Авторитет судебной власти зависит от действий каждого судьи.

Компетентность, этичность, добродетель, нулевая толерантность к коррупции, недопущения внешнего или внутреннего вмешательства, отказ от личных связей, непрозрачных процедур и телефонного права - это столбы, на которых строится справедливый суд.

Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению.

Независимый суд является основой свободного, демократического и правового государства. И для судьи нет и не может быть никакой другой цели, кроме верховенства права и защиты прав человека. Именно этими ценностями руководствуется Верховный Суд в своей деятельности.

Суды играют ключевую роль в вопросе борьбы с преступностью, поскольку закон возлагает на них обязанность по отправлению правосудия, начиная от судебного контроля за осуществлением досудебного расследования и заканчивая рассмотрением дел по существу в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства, реализуя полномочия по обеспечению независимости и ответственности судебной власти, считает необходимым выразить свою внепроцессуальную позицию относительно ситуации с публикацией Национальным антикоррупционным бюро Украины записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева.

Правовую оценку этим записям может быть предоставлено только в процессуальный способ при рассмотрении уголовного производства по существу в случае поступления его в суд.

Однако Пленум Верховного Суда вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания указанных записей. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду.

В сложившейся ситуации, Пленум Верховного Суда призывает всех судей всеми своими действиями и поступками как в процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи".

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