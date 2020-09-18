Верховный суд о "пленках Вовка": Судебной власти "нанесен значительный ущерб"
Пленум Верховного суда принял заявление по записях, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя ОАСК Павла Вовка.
Источник: пресс-служба ВС
Детали: В заявлении говорится, что "судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей", сделанных в кабинете Вовка: "Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд".
Пленум ВС обратился ко всем судьям: "всеми своими действиями и поступками как в процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи".
Дословно: "Авторитет судебной власти зависит от действий каждого судьи.
Компетентность, этичность, добродетель, нулевая толерантность к коррупции, недопущения внешнего или внутреннего вмешательства, отказ от личных связей, непрозрачных процедур и телефонного права - это столбы, на которых строится справедливый суд.
Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению.
Независимый суд является основой свободного, демократического и правового государства. И для судьи нет и не может быть никакой другой цели, кроме верховенства права и защиты прав человека. Именно этими ценностями руководствуется Верховный Суд в своей деятельности.
Суды играют ключевую роль в вопросе борьбы с преступностью, поскольку закон возлагает на них обязанность по отправлению правосудия, начиная от судебного контроля за осуществлением досудебного расследования и заканчивая рассмотрением дел по существу в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства, реализуя полномочия по обеспечению независимости и ответственности судебной власти, считает необходимым выразить свою внепроцессуальную позицию относительно ситуации с публикацией Национальным антикоррупционным бюро Украины записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева.
Правовую оценку этим записям может быть предоставлено только в процессуальный способ при рассмотрении уголовного производства по существу в случае поступления его в суд.
Однако Пленум Верховного Суда вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания указанных записей. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду.
В сложившейся ситуации, Пленум Верховного Суда призывает всех судей всеми своими действиями и поступками как в процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи".
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- 2 августа 2019 года главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, судьям ОАСК Игорю Погрибниченко и Евгению Аблову, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
- 17 июля 2020 года пяти судьям ОАСК передали подозрение в создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
- 11 августа руководитель аппарата Окружного админсуда Киева вернул Офису генпрокурора неврученные подозрения судьям Павлу Вовку, Игорю Погрибниченко, Алексею Огурцову, Игорю Качуру, Владимиру Келеберде и Евгению Аблову.
- 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении Вовка на основании того, что прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом. Также ВСП не поддержал отстранение от правосудия судей ОАСК Келеберды, Аблова, Качура, Огурцова и Погрибниченко. По судьям Погрибниченко, Огурцову и Келеберде вернул ходатайство генпрокурору, а по Аблову и Качуре отказал на основании незаконности доказательств.
- НАБУ перед заседаниями Высшего совета правосудия обнародовало записи разговоров в доказательство того, что Вовк связан с тремя членами ВСП, поэтому те не должны рассматривать отстранение судей ОАСК. НАБУ настаивает на этом дальше, называя надуманными основания ВСП для отказа рассматривать этот вопрос.