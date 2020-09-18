"Плівки Вовка": ВАКС продовжив термін розслідування справи
Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо голови Павла Вовка та суддів Окружного адміністративного суду Києва.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "Тим самим суд підтвердив, що вказані особи у встановленому законом порядку набули статус підозрюваних у кримінальному провадженні та спростував упереджені висновки Вищої ради правосуддя з цього приводу, яка відмовила у відстороненні чотирьох суддів, оскільки їм начебто не було вручено належним чином повідомлення про підозру".
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Що було раніше: 18 вересня пленум Верховного суду ухвалив заяву щодо записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови ОАСК Павла Вовка.
Передісторія:
- 2 серпня 2019 року голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, суддям ОАСК Ігорю Погрібніченку та Євгенію Аблову, а також судді Суворівського райсуду Одеси Івану Шепітку вручили підозри у втручанні в роботуВищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
- 17 липня 2020 року п'ятьом суддям ОАСКпередали підозру у створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- 11 серпня керівник апарату Окружного адмінсуду Києва повернув Офісу генпрокурораневручені підозри суддям Павлу Вовку, Ігорю Погрібніченку, Олексію Огурцову, Ігорю Качуру, Володимиру Келеберді та Євгенію Аблову..
- 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення Вовкана підставі того, що прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином. Також ВРП не підтримала відсторонення від правосуддя суддів ОАСК Келеберди, Аблова, Качура, Огурцова та Погрібніченка. Щодо суддів Погрібніченка, Огурцова та Келеберди повернула клопотання генпрокурору, а щодо Аблова та Качура відмовила на підставі незаконності доказів.
- НАБУ перед засіданнями Вищої ради правосуддя оприлюднило записи розмов на доказ того, що Вовк пов'язаний із трьома членами ВРП, тож ті не повинні розглядати відсторонення суддів ОАСК. НАБУ наполягає на цьому далі, називаючи надуманими підставиВРП для відмови розглядати це питання.