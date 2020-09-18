"Плівки Вовка": ВАКС продовжив термін розслідування справи

Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо голови Павла Вовка та суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Тим самим суд підтвердив, що вказані особи у встановленому законом порядку набули статус підозрюваних у кримінальному провадженні та спростував упереджені висновки Вищої ради правосуддя з цього приводу, яка відмовила у відстороненні чотирьох суддів, оскільки їм начебто не було вручено належним чином повідомлення про підозру".

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Що було раніше: 18 вересня пленум Верховного суду ухвалив заяву щодо записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови ОАСК Павла Вовка.

Передісторія: