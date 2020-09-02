Зеленский не требовал исключить Лероса – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить нардепа Гео Лероса: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений".

Источник: Арахамия в комментарии журналистам, цитирует Ліга.net, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Арахамии, у Лероса был затяжной конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но фракция к этом "относилась абсолютно нейтрально", так как у них якобы была негласная договоренность не вмешиваться.

Прямая речь: "Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне здесь не нравится, пойду в другую партию".

Детали: Арахамия говорит, что Лерос был "списочником" на выборах, и если бы ему довелось самостоятельно писать заявление о выходе из фракции, он потерял бы мандат. Поэтому, по его словам, "Слуга народа" "фактически помогла не потерять мандат"".

Нардеп заявил,что еще до вчерашнего скандального выступления Лероса с трибуны переговорил с ним, так как "была информация", что тот "перейдет красную линию". Лерос, со слов Арахамии, понимал последствия того, что собирался сделать.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что свои подписи за исключение Гео Лероса из состава фракции. поставили около двухсот народных депутатов от "Слуги народа".

При этом Гетманцев убежден, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение во время заседания фракции.