"Хотели заставить замолчать": Меркель про отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в этой связи ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Об этом Меркель заявила в среду 2 сентября на экстренном брифинге в Берлине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Меркель подтвердила, что Навальный стал жертвой вещества из группы "Новичок", назвав полученные данные о его отравлении "впечатляющей информации".

"Мы ожидаем, что Россия предоставит разъяснения по этому поводу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России", - заявила Меркель.

Она добавила, что Берлин проведет консультации с партнерами по ЕС и НАТО относительно того, какой будет международная реакция на отравление Навального.

Меркель выразила уверенность, что "Навального хотели заставить замолчать", и подчеркнула, что "мир ждет ответов".

"Он стал жертвой преступления, которое я решительно осуждаю. Это преступление против основных ценностей и прав, за которые мы выступаем", - сказала глава немецкого правительства.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Литва обвинила российские власти в отравлении Навального, а Австрия призвала к привлечению виновных к ответственности.