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Обвиняемым в теракте в Харькове дали пожизненное с конфискацией и отпустили

Суббота, 28 декабря 2019, 09:40
Обвиняемым в теракте в Харькове дали пожизненное с конфискацией и отпустили

В Харькове суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову, в результате которого погибли четыре человека.

Источник: трансляция UA: Харьков 

Детали: Решением суда Дворников, Тетюцкий и Башлыков признаны виновными, им назначено наказание по совокупности статей - пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. В срок отбывания наказания зачтется время пребывания в учреждении предварительного заключения.

"До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив из-под стражи немедленно", - заявил судья.

Дворников, Тетюцький и Башлыков обязаны прибывать к прокурору и суду по первому требованию, сообщать прокурора и суд об изменении места жительства.

Контроль за выполнением возложен на прокурора прокуратуры Харьковской обл. Лимаря.

"Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить", - добавил судья, зачитывая приговор.

Решением суда с обвиняемых также должны быть взысканы средства на проведение судебных экспертиз и возмещение морального ущебра ряду истцов в рамках гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в течение 30 суток со дня объявления.

Суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - заявил судья.

Обвиняемые участие в заседании принимают в режиме видеоконференции.

Ранее суд перешел к оценке доказательств. Коллегия судей считает, что нарушений во время досудебного расследования не было и все доказательства собраны законными методами. При этом непризнание вины обвиняемыми суд назвал голословными, а обвиняемые злоупотребляли своими правами.

Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пускают на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре суда произошел спор.

В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.

Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

 
В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.
 
Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".
все фото - suspilne.media

Предыстория: 

  • Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинском, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
  • 26 декабря прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого - т.к. Россия включила их в список на обмен. Обвинение просило суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.
  • Теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время проукраинского шествия. В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.
  • осле задержания в СБУ заявили, что Дворников, Башлыков и Тетюцкий выполнили преступление по заказу России. В суде обвиняемые вину не признают и просят их оправдать.

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
  • По данным Hromadske, украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
  • 27 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.
  • Прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Украинская правда

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Темы: Харьковтерактпленныесуд
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