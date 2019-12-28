Обвиняемым в теракте в Харькове дали пожизненное с конфискацией и отпустили
В Харькове суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову, в результате которого погибли четыре человека.
Источник: трансляция UA: Харьков
Детали: Решением суда Дворников, Тетюцкий и Башлыков признаны виновными, им назначено наказание по совокупности статей - пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. В срок отбывания наказания зачтется время пребывания в учреждении предварительного заключения.
"До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив из-под стражи немедленно", - заявил судья.
Дворников, Тетюцький и Башлыков обязаны прибывать к прокурору и суду по первому требованию, сообщать прокурора и суд об изменении места жительства.
Контроль за выполнением возложен на прокурора прокуратуры Харьковской обл. Лимаря.
"Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить", - добавил судья, зачитывая приговор.
Решением суда с обвиняемых также должны быть взысканы средства на проведение судебных экспертиз и возмещение морального ущебра ряду истцов в рамках гражданских исков.
Приговор может быть обжалован в течение 30 суток со дня объявления.
Суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.
"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - заявил судья.
Обвиняемые участие в заседании принимают в режиме видеоконференции.
Ранее суд перешел к оценке доказательств. Коллегия судей считает, что нарушений во время досудебного расследования не было и все доказательства собраны законными методами. При этом непризнание вины обвиняемыми суд назвал голословными, а обвиняемые злоупотребляли своими правами.
Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пускают на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре суда произошел спор.
В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.
Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".
Предыстория:
- Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинском, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
- 26 декабря прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого - т.к. Россия включила их в список на обмен. Обвинение просило суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.
- Теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время проукраинского шествия. В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.
- осле задержания в СБУ заявили, что Дворников, Башлыков и Тетюцкий выполнили преступление по заказу России. В суде обвиняемые вину не признают и просят их оправдать.
Напомним,
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
- По данным Hromadske, украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
- Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
- 27 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.
- Прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".