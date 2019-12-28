В Харькове суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову, в результате которого погибли четыре человека.

Источник: трансляция UA: Харьков

Детали: Решением суда Дворников, Тетюцкий и Башлыков признаны виновными, им назначено наказание по совокупности статей - пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. В срок отбывания наказания зачтется время пребывания в учреждении предварительного заключения.

"До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив из-под стражи немедленно", - заявил судья.

Дворников, Тетюцький и Башлыков обязаны прибывать к прокурору и суду по первому требованию, сообщать прокурора и суд об изменении места жительства.

Контроль за выполнением возложен на прокурора прокуратуры Харьковской обл. Лимаря.

"Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить", - добавил судья, зачитывая приговор.

Решением суда с обвиняемых также должны быть взысканы средства на проведение судебных экспертиз и возмещение морального ущебра ряду истцов в рамках гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в течение 30 суток со дня объявления.

Суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - заявил судья.

Обвиняемые участие в заседании принимают в режиме видеоконференции.

Ранее суд перешел к оценке доказательств. Коллегия судей считает, что нарушений во время досудебного расследования не было и все доказательства собраны законными методами. При этом непризнание вины обвиняемыми суд назвал голословными, а обвиняемые злоупотребляли своими правами.

Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пускают на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре суда произошел спор.

В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.

Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".





В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат. Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского". все фото - suspilne.media

Предыстория:

Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинском, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

26 декабря прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого - т.к. Россия включила их в список на обмен. Обвинение просило суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.

Теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время проукраинского шествия. В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.

осле задержания в СБУ заявили, что Дворников, Башлыков и Тетюцкий выполнили преступление по заказу России. В суде обвиняемые вину не признают и просят их оправдать.

Напомним,