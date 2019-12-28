Харьков: Под судом по делу о теракте возле Дворца спорта развернули плакат о "позоре Зеленского"

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Суббота, 28 декабря 2019, 10:40

В Харькове зачитывают приговор по делу о теракте возле Дворца спорта, в результате которого погибли четыре человека.

Источник: трансляция UA: Харьков

Детали: Суд перешел к оценке доказательств. Коллегия судей считает, что нарушений во время досудебного расследования не было и все доказательства собраны законными методами. При этом непризнание вины обвиняемыми суд назвал голословными, а обвиняемые злоупотребляли своими правами.

Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пускают на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре суда произошел спор.

В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.

Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

 
В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.
 
Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Напомним,

  • Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинском, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
  • 26 декабря прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого - т.к. Россия включила их в список на обмен. Обвинение просило суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.

Темы: Харьков теракт пленные суд


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