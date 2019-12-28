В Харькове зачитывают приговор по делу о теракте возле Дворца спорта, в результате которого погибли четыре человека.

Источник: трансляция UA: Харьков

Детали: Суд перешел к оценке доказательств. Коллегия судей считает, что нарушений во время досудебного расследования не было и все доказательства собраны законными методами. При этом непризнание вины обвиняемыми суд назвал голословными, а обвиняемые злоупотребляли своими правами.

Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пускают на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре суда произошел спор.

В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат.

Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".





В зале суда присутствуют прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат. Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Напомним,