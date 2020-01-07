Кого Украина выдала РФ: СМИ назвали 44 фамилии. СПИСОК

Стали известны фамилии 44 человек, которых Украина выдала России в рамках обмена "всех установленных на всех установленных".

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным СМИ, большинство из 124 человек, которые Украина отправила на обмен, были освобождены из мест заключения.

Кроме того, Украина передала на неподконтрольные территории 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях, 14 из них - граждане Российской Федерации. Также в списке - двое белорусов и один гражданин Бразилии.

"В перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне ", отмечает издание. Информацию о них планируют обнародовать позже.

В настоящее время обнародованы фамилии лиц, подозреваемых в терроризме на территории мирной части Украины.

В частности, на обмен попали:

Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов, которые обвинялись в преступлении против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша.

Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Сергей Петриков, которых судили за подготовку теракта в Мариуполе.

Марина Ковтун, в 2014 г. организовала взрыв в харьковском рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.

Вячеслав Чумак, обвиняемый в диверсии, который совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий - исполнители теракта во время "Шествия достоинства" в Харькове.

Игорь Джадан, участник харьковского "Антимайдана".

Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко - "харьковские партизаны", признаны виновными в семи террористических актах.

Константин Калашников, осужденный на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области.

Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко - подозреваемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской обл.

Николай Дубина, осужденный за подрыв моста в Запорожской области.

Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко, обвиняемые в серии терактов в Одессе.

Владимир Грубник, организатор взрыва у здания СБУ в Одессе.

Мирослав Мельник, ранее судимый житель Донецкой области, который в 2017 году взорвал автомобиль в центре Одессы.

Николай Рубан, принес на блокпост в Станице Луганской взрывчатку, замаскированную под банку с медом.

Среди иностранцев, выданных в ходе обмена:

Полковник РФ Валерий Гратов, задержанный в 2017 году при попытке попасть на территорию "Приднестровской республики". 27 декабря по ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с содержания в тюрьме на личное обязательство.

Полковник РФ Валерий Гратов (третий слева) на фотографии с террористами "Моторолой" и "Гиви"

Лариса Чубарова, известная по прозвищу "Тереза". В начале 2014 года была активной участницей пророссийских движений в Харькове. Позже она присоединилась к террористам на оккупированных территориях, где вошла в террористическую группировку Игоря Безлер.

Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году.

Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Окуевой и Осмаева

Руслан Гаджиев, воевал на стороне пророссийских боевиков. В январе 2015 году он участвовал в наступлении на силы АТО в районе села Санжаровка.

Олег Даронин, который приехал воевать на Донбасс из Ханты-Мансийского округа, в 2015-м вступил в ряды одного из батальонов так называемой "ЛНР", был разведчиком.

Владислав Макаров, которого в 2015 году приговорили к 9 годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием.

Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман", в "ЛНР" вступил в вооруженное формирование "СССР Брянка", дежурил на блокпостах неподалеку Станицы-Луганской.

Мурат Джимиев, задержан по называемому делу "осетинских террористов", его обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года.

Сергей Петров, приехавший из российского Омска в Донецк, несколько недель дежурил на блокпостах и ​​проходил военный вышкол.

Василий Кусакин, приехал в ОРДЛО Украину из Якутии, участвовал в боях против украинских военнослужащих в Широкино.

Николай Покусаев, который получил 4 года тюрьмы: входил в полк "ДНР", незаконно хранил боеприпасы, участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ.

Евгений Шаталов, в декабре 2015 года подписал контракт с "Минобороны ДНР". В течение двух лет служил дежурным в штабе боевиков.

Максим Сливко, фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов". По версии правоохранителей, готовил теракт в Киеве.

Анатолий Бусыгин, убил человека в Мариуполе, за что получил приговор в 2018 году.

Дмитрий Новиков - белорус, обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации.

Олег Ткачук - белорус, был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "Антимайдан".

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, в сентябре 2014 года приехал в Украину и является одним из "самых известных" иностранных боевиков "Л/ДНР".

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