Кого Украина выдала РФ: СМИ назвали 44 фамилии. СПИСОК
Стали известны фамилии 44 человек, которых Украина выдала России в рамках обмена "всех установленных на всех установленных".
Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники
Детали: По данным СМИ, большинство из 124 человек, которые Украина отправила на обмен, были освобождены из мест заключения.
Кроме того, Украина передала на неподконтрольные территории 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях, 14 из них - граждане Российской Федерации. Также в списке - двое белорусов и один гражданин Бразилии.
"В перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне ", отмечает издание. Информацию о них планируют обнародовать позже.
В настоящее время обнародованы фамилии лиц, подозреваемых в терроризме на территории мирной части Украины.
В частности, на обмен попали:
Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов, которые обвинялись в преступлении против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша.
Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Сергей Петриков, которых судили за подготовку теракта в Мариуполе.
Марина Ковтун, в 2014 г. организовала взрыв в харьковском рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.
Вячеслав Чумак, обвиняемый в диверсии, который совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.
Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий - исполнители теракта во время "Шествия достоинства" в Харькове.
Игорь Джадан, участник харьковского "Антимайдана".
Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко - "харьковские партизаны", признаны виновными в семи террористических актах.
Константин Калашников, осужденный на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области.
Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко - подозреваемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской обл.
Николай Дубина, осужденный за подрыв моста в Запорожской области.
Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко, обвиняемые в серии терактов в Одессе.
Владимир Грубник, организатор взрыва у здания СБУ в Одессе.
Мирослав Мельник, ранее судимый житель Донецкой области, который в 2017 году взорвал автомобиль в центре Одессы.
Николай Рубан, принес на блокпост в Станице Луганской взрывчатку, замаскированную под банку с медом.
Среди иностранцев, выданных в ходе обмена:
Полковник РФ Валерий Гратов, задержанный в 2017 году при попытке попасть на территорию "Приднестровской республики". 27 декабря по ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с содержания в тюрьме на личное обязательство.
Лариса Чубарова, известная по прозвищу "Тереза". В начале 2014 года была активной участницей пророссийских движений в Харькове. Позже она присоединилась к террористам на оккупированных территориях, где вошла в террористическую группировку Игоря Безлер.
Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году.
Руслан Гаджиев, воевал на стороне пророссийских боевиков. В январе 2015 году он участвовал в наступлении на силы АТО в районе села Санжаровка.
Олег Даронин, который приехал воевать на Донбасс из Ханты-Мансийского округа, в 2015-м вступил в ряды одного из батальонов так называемой "ЛНР", был разведчиком.
Владислав Макаров, которого в 2015 году приговорили к 9 годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием.
Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман", в "ЛНР" вступил в вооруженное формирование "СССР Брянка", дежурил на блокпостах неподалеку Станицы-Луганской.
Мурат Джимиев, задержан по называемому делу "осетинских террористов", его обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года.
Сергей Петров, приехавший из российского Омска в Донецк, несколько недель дежурил на блокпостах и проходил военный вышкол.
Василий Кусакин, приехал в ОРДЛО Украину из Якутии, участвовал в боях против украинских военнослужащих в Широкино.
Николай Покусаев, который получил 4 года тюрьмы: входил в полк "ДНР", незаконно хранил боеприпасы, участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ.
Евгений Шаталов, в декабре 2015 года подписал контракт с "Минобороны ДНР". В течение двух лет служил дежурным в штабе боевиков.
Максим Сливко, фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов". По версии правоохранителей, готовил теракт в Киеве.
Анатолий Бусыгин, убил человека в Мариуполе, за что получил приговор в 2018 году.
Дмитрий Новиков - белорус, обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации.
Олег Ткачук - белорус, был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "Антимайдан".
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, в сентябре 2014 года приехал в Украину и является одним из "самых известных" иностранных боевиков "Л/ДНР".
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Напомним,
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Среди прочего стороны договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- 30 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
- 31 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине).