Катастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, погибших 25 сентября в результате катастрофы военного самолета под Чугуевым.

Источник: сообщение университета в Facebook

Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р.,

капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р.,

капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р.,

прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р.,

младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р.,

солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р.,

солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат ЗЫБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р.,

солдат ХОМЬЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Предыстория:

Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).