Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Катастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

Суббота, 26 сентября 2020, 20:01

Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, погибших 25 сентября в результате катастрофы военного самолета под Чугуевым.

Источник: сообщение университета в Facebook

Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76:

  • майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р.,
  • капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р.,
  • капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р.,
  • старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р.,
  • старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р.,
  • прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р.,
  • прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р.,
  • младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р.,
  • солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р.,
  • солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
  • солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
  • солдат ЗЫБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
  • солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
  • солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
  • сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
  • старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
  • солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
  • солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
  • солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р.,
  • солдат ХОМЬЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
  • старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
  • солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Предыстория:

Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26Вооруженные силы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Катастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище

фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Все новости...
МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы
На месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших
В ГБР назвали 4 версии катастрофы АН-26
Последние новости
21:14
Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки
20:53
Зеленский и руководители силовых ведомств встретились с представителями ОБСЕ
20:01
Катастрофа АН-26: опубликовали имена погибших
19:28
В Венгрии говорят о кибератаке на несколько банков и телекоммуникационных сетей
19:16
Премьер Великобритании хочет выяснить, как возник коронавирус
19:00
Аэропорт Стамбула принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева
18:40
Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы
18:07
Мадрид призывают к более жесткому карантину
17:47
фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище
17:43
фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!