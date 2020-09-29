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Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку

Вторник, 29 сентября 2020, 10:28

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что последующие месяцы проведет преимущественно в США.

Источник: Facebook-страница Гончарука

Прямая речь: "Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне.

Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны.

Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх".

Детали: Для чего Гончарук решил перебраться на другой континент и чем именно будет заниматься, он не сообщил, но отметил, что будет "делиться мыслями" и "вернется сильнее".

Украинская правда
Темы: ГончарукСША


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