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Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку

Вторник, 29 сентября 2020, 10:28
Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что последующие месяцы проведет преимущественно в США.

Источник: Facebook-страница Гончарука

Прямая речь: "Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне.

Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны.

Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх".

Детали: Гончарук отметил, что будет "делиться мыслями" и "вернется сильнее".

В комментарии в программе ЖИЛ он рассказал, что едет за границу учиться.

В начале сентября стало известно, что бывший премьер войдет в команду аналитического "Центра Евразия" (Eurasia Center), который является составной частью американского Атлантического совета (Atlantic Council).

Украинская правда

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Темы: ГончарукСША
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