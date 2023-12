Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что последующие месяцы проведет преимущественно в США.

Источник: Facebook-страница Гончарука

Прямая речь: "Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне.

Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны.

Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх".

Детали: Гончарук отметил, что будет "делиться мыслями" и "вернется сильнее".

В комментарии в программе ЖИЛ он рассказал, что едет за границу учиться.

В начале сентября стало известно, что бывший премьер войдет в команду аналитического "Центра Евразия" (Eurasia Center), который является составной частью американского Атлантического совета (Atlantic Council).

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team.