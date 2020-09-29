Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что последующие месяцы проведет преимущественно в США.
Источник: Facebook-страница Гончарука
Прямая речь: "Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне.
Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны.
Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх".
Детали: Для чего Гончарук решил перебраться на другой континент и чем именно будет заниматься, он не сообщил, но отметил, что будет "делиться мыслями" и "вернется сильнее".