Афера с квартирами для Нацгвардии: Микитасю сообщили о подозрении

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Среда, 2 октября 2019, 22:07

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении экс-нардепу, бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Источник: НАБУ, "Интерфакс-Украина"

Сообщение ведомства: "Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины" .

Детали: Фамилию подозреваемого назвал собеседник информагентства.

Действия Микитася квалифицировали по ч.3 ст.27 и ч.5 ст.191 УК.

Решается вопрос о мере пресечения.

Предыстория:

  • В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тем же застройщиком строился на окраине, возле станции метро "Красный хутор".
  • Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
  • Задержали генерала-полковника Юрия Аллерова, гендиректора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Гринчук в мае 2019 года, когда Аллерова уже сняли с должности. Их подозревают в присвоении 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 млн грн, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн залога.
  • Аллерову 17 мая присудили содержание под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 млн грн. 20 мая он вышел из-под стражи.
  • 23 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меры пресечения подозреваемым.

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Темы: квартиры Нацгвардия НАБУ


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