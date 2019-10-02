Афера с квартирами для Нацгвардии: Микитасю сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении экс-нардепу, бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Источник: НАБУ, "Интерфакс-Украина"

Сообщение ведомства: "Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины" .

Детали: Фамилию подозреваемого назвал собеседник информагентства.

Действия Микитася квалифицировали по ч.3 ст.27 и ч.5 ст.191 УК.

Решается вопрос о мере пресечения.

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