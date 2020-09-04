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Из затонувшего танкера "Делфи" снова потекли нефтепродукты

Пятница, 4 сентября 2020, 11:58
Из затонувшего танкера Делфи снова потекли нефтепродукты

Из затонувшего у Одессы танкера "Делфи", который недавно удалось поставить на киль, снова произошла утечка нефтепродуктов.

Источник: Facebook-страница председателя Государственной экоинспекции Андрея Малеваного

Прямая речь: "С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров.

Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³".

Детали: Малеванный сообщил, что утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации.

Чтобы устранить загрязнения, представители Одесского филиала ГП "АМПУ" провели работы у "Делфи" с применением сорбента.

Госэкоинспекция сможет рассчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер окончательно уберут из акватории Черного моря.

Что было раньше: 26 августа затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии. Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

Танкер пробыл на берегу Одессы 9 месяцев, только после этого его подняли и планируют убрать до начала сезона штормов.

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
  • 24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефть.

Украинская правда

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Темы: ОдессапортыЧерное мореэкологиянефть
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