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Владимира Балуха сильно избили – Сенцов

Вторник, 8 сентября 2020, 15:09

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Источник: другой экс-политзаключенный Олег Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются".

Детали: Он добавил, что Владимир в сознании, у него сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет.

"Украинская правда" пытается выяснить детали происшествия в правоохранительных органах Киева.

Напомним: Ровно год назад, 7 сентября 2019-го, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Позже Карпюка и Балуха взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

А на местных выборах-2020 Балух присоединился к команде экс-президента Петра Порошенко.

4 августа 2017 года оккупанты приговорили крымчанина Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух просто вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.

А 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.

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Украинская правда
Темы: Балухчрезвычайное происшествиеСенцов


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