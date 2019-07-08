Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуху дали 5 лет

Источник: Крым.Реалии

Издание Крым.Реалии опубликовало видео с камер наблюдения в Раздольненском изоляторе временного содержания, на котором зафиксирован момент конфликта между украинским активистом Владимиром Балухом и бывшим начальником изолятора Валерием Ткаченко, после которого на крымчанина завели второе дело якобы за избиение начальника ИВС.

Детали: Видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде. Сторона Ткаченко подтвердила, что он присутствует на видео.

На видео видно, как начальник изолятора ударил Балуха в спину. В ответ на это Балух выбросил локоть назад, ударив таким образом Ткаченко. Начальник изолятора на это ударил политзаключенного в лицо, а потом еще раз – в голову.

Адвокат Балуха Ольга Динзе: "Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он (Балух – КР) махнул рукой".

Публичных комментариев Ткаченко по поводу высказываний адвоката Балуха нет.

Что было ранее: 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей.

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