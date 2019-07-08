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Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуху дали 5 лет

Понедельник, 8 июля 2019, 15:44
Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуху дали 5 лет

Источник: Крым.Реалии

Издание Крым.Реалии опубликовало видео с камер наблюдения в Раздольненском изоляторе временного содержания, на котором зафиксирован момент конфликта между украинским активистом Владимиром Балухом и бывшим начальником изолятора Валерием Ткаченко, после которого на крымчанина завели второе дело якобы за избиение начальника ИВС.

Детали: Видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде. Сторона Ткаченко подтвердила, что он присутствует на видео.

На видео видно, как начальник изолятора ударил Балуха в спину. В ответ на это Балух выбросил локоть назад, ударив таким образом Ткаченко. Начальник изолятора на это ударил политзаключенного в лицо, а потом еще раз – в голову.

Адвокат Балуха Ольга Динзе: "Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он (Балух – КР) махнул рукой".

Публичных комментариев Ткаченко по поводу высказываний адвоката Балуха нет.

Что было ранее: 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей.

История вопроса:

  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.
  • Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.  
  • В конце августа 2017 года стало известно, что против Балуха возбудили новое уголовное дело – якобы за избиение начальника изолятора.
  • 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей (по совокупности двух дел).
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел 5-летний приговор Балуху и сократил срок отбывания наказания на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городскойсуд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В июне 2019 года Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают,могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 
  • 25 июня Балух вновь объявил голодовку. Он требует допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
  • В настоящее время Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БалухКрымРосcия
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