Избиение Балуха: правоохранители нашли его вещи и допрашивают свидетелей
Вторник, 8 сентября 2020, 19:24
Органы столичной прокуратуры сообщили, что держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.
Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева
Детали: Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия.
В прокуратуре отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.
Напомним: Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Позже стало известно, что у него тяжелая травма головы, его оперировали.
Украинская правда