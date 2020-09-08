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Избиение Балуха: правоохранители нашли его вещи и допрашивают свидетелей

Вторник, 8 сентября 2020, 19:24

Органы столичной прокуратуры сообщили, что держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Детали: Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия.

В прокуратуре отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.

Напомним: Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Позже стало известно, что у него тяжелая травма головы, его оперировали.

Украинская правда
Темы: БалухКиевпрокуратура


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